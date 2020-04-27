وحدات مضادة للدبابات تنفذ تدريبات بطلقات قتالية

باكو، 27 أبريل ، أذرتاج

تنفذ وحدات مضادة للدبابات تدريبات تعليمية بطلقات قتالية لدى مراكز التعليم وميادين تجارب الاسلحة وفقا لخطة الاستعداد القتالي لعام 2020م المصدق عليها من قبل وزير الدفاع.

افادوا من مكتب الاعلام التابع لوزارة الدفاع لوكالة أذرتاج أن الطواقم وافراد الوحدات ينفذون المهام المعيارية على الانتشار في الاراضي واتخاذ مواقع اطلاق نار والكشف عن اهداف وتصحيح طلقات وكذلك استبدال مرن لمواقع الطلقات.

كما تنفذ الوحدات ضد الدبابات طلقات قتالية على اهداف محاكاة في وسائل النقل المدرعة لعدو مصطلح.