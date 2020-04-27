إصابة 874 جندي بفيروس كورونا في روسيا

موسكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أصيب 874 جندي بعدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الروسية ان 847 جندي أضيب بالفيروس التاجي، بما في ذلك طلاب وزارة الدفاع الروسية وحوالي 1000 طالب من الجامعات العسكرية.

تم تسجيل 80 الفا و949 مصاب بهذا الفيروس وفقد 747 شخص حياتهم وتعافى 6767 شخث من كورونا.