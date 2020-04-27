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    عدد المصابين بفيروس كورونا في أوزبكستان

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]

    طشقند، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تعافى 789 شخص من المرض وترخصوا حتى الآن.

    وقالت وزارة الصحة الاوزبكية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان ارتفعت بواقع 51 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1889 شخص.

    توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 8 أشخاص.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بفيروس كورونا في أوزبكستان
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