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    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 1.8 مليارات دولار

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎١]

    باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري مليار و807.3 مليون دولار أمريكي خلال شهر مارس.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان حجم التصدير بلغ 849.8 مليون دولار وحجم التوريد 957.3 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 1.8 مليارات دولار
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