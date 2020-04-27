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    إصابة 1300 شخص بفيروس كورونا في بلغاريا

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]

    صوفيا، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أصيب 56 شخص جديد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلغاريا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات في البلاد ان العدد الإجمالى للإصابات حتى اللحظة ارتفع إلى 1290 إصابة و55 وفاة، أما حالات التعافى بلغت 205 حالة.

    يوجد 292 شخص في المستشفيات و37 منهم في وحدة العناية المركزة.

    AZERTAG.AZ :إصابة 1300 شخص بفيروس كورونا في بلغاريا
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