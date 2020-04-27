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    اقتصاد


    أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣١]

    باكو، 27 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تصدرت تركيا وتونس وإيران قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – مارس من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا 740.4 مليون دولار بزيادة قدرها 71.9 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومع تونس 120.2 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 119.2 مليون دولار ومع إيران 88.5 مليون دولار بزيادة قدرها 142.1 مليون دولار امريكي.

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