بيان مكتب الإعلام الرئاسي

باكو، 27 أبريل ، أذرتاج

بمبادرة عن جانب ليتوانيا في 27 ابريل تحدث رئيس جمهورية ليتوانيا قيتاناس ناؤسيدا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عن طريق اتصال فيديو.

هنأ رئيس ليتوانيا قيتاناس ناؤسيدا بمناسبة شهر رمضان رئيس أذربيجان.

وأفاد الرئيس إلهام علييف عن امتنانه على التهنئة.

وتناول رئيسا الدولتين العلاقات الثنائية ذاكرين أن العلاقات السياسية في المستوى الطيبة مشيرين الى اهمية رفع العلاقات الاقتصادية التجارية الى هذه المستوى والى ضرورة عقد جلسة اللجنة الحكومية الدولية عقب انتهاء الجائحة.

ورجا رئيس ليتوانيا قيتاناس ناؤسيدا الرئيس إلهام علييف أن يعبر عن آرائه حول برنامج الشراكة الشرقية واوضاع العلاقات الموجودة بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي عموما في عهد الاستعداد لاجتماع قمة مرتقب عقده في شهر يونيو العام الحالي للبلاد الاعضاء لدى الشراكة الشرقية.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن أن أذربيجان تخصص اهمية لتنمية العلاقات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي بجانب مشاركتها في برنامج الشراكة الشرقية وقد وقع على الوثائق في علاقات الشراكة الاستراتيجية مع 9 بلدان لهذه المنظمة. ووثيقة اولويات الشراكة الموقع عليها بالاحرف الاولى في 2018م بين أذربيجان والاتحاد الاوروبي تشمل على مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل وغيرها.

وجرى خلال المباحثة تبادل الاراء حول التدابير المتخذة في مجال محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وابلغ رئيس ليتوانيا قيتاناس ناؤسيدا أن أذربيجان احرزت انجازات مهمة في النضال ضد الجائحة.

واكد الرئيس إلهام علييف على أن أذربيجان في اتصال وثيق بمنظمة الصحة العالمية منذ أول ايام ظهور جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعلى أن البلد يؤيد الجهود الدولية والتعاون في محاربة الجائحة.