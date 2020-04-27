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    تعيين مديرين مؤقتا لأربعة بنوك بقرارات البنك المركزي

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٤٤]

    باكو، 27 أبريل ، أذرتاج 

    بقرارات مناسبة صدرت عن مجلس ادارة البنك المركزي الاذربيجاني في 27 ابريل عام 2020م عين مديرين مؤقتا للبنوك جمعية أتا بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أي جي بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أن بي سي بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أمراه بنك المساهمة المفتوحة.

    قال البنك المركزي في بيان إن جميع الصلاحيات بما فيه صلاحيات الاجتماعات العامة لمساهمي البنوك انتقل الى المدير المؤقت.

    وستقدم معلومات اضافية بشأن هذه القضية.

    AZERTAG.AZ : تعيين مديرين مؤقتا لأربعة بنوك بقرارات البنك المركزي
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