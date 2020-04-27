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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والقيرغيزي

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]

    باكو، 27 أبريل ، أذرتاج 

    جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف والقيرغيزي جنكيز حيدر بيكوف.

    قالت ادارة الاعلام بوزارة الخارجية في بيان إن الطرفين بحثا خلال المحادثة جدول اعمال التعاون الموجود الثنائي ومتعدد الاطراف.

    وتناول الوزيران الاوضاع الراهنة متبادلين الاراء حول التدابير التي تتخذها كلتا الدولتين من اجل محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واكدا في هذا السياق على ضرورة تبادل التأييد والتعاون والخبرات.

    وارتكزت المكالمة الهاتفية على آفاق التعاون بين أذربيجان وقيرغيزستان ضمن مختلف المنظمات الدولية مع التعبير عن الموافقة مع مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال.

    AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والقيرغيزي
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