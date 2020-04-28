تجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي في العالم ثلاثة ملايين

جنيف، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تجاوز عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم ثلاثة ملايين إصابة، حوالى 80 في المائة منها في أوروبا والولايات المتّحدة.

افادت وكالة اذرتاج ان منظمة الصحة العالمية اعربت عن قلقها إزاء تزايد عدد الإصابات في أفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والعديد من البلدان الآسيوية. قيل أن البشرية تتمكن من ترك الوباء. تعاني أكثر من 20 دولة من نقص اللقاحات ضد عدد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك كوفيد – 19 والأسباب الرئيسية لذلك هي ضعف نظام الرعاية الصحية والحدود المغلقة وعدم القدرة على تقديم الأدوية واللقاحات الكافية لتلك المناطق بسبب قيود أخرى.

وأظهرت الإحصائية أنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و344 شخصاً في 193 دولة ومنطقة حول العالم أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره في وسط الصين في كانون الأول الفائت، وأنّ 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس الفتّاك.

وبلغ عدد المصابين في أوروبا، القارة الأكثر تضرّراً بالوباء، 1.393.779 شخصاً توفي منهم و126.233 وفي الولايات المتحدة ، الدولة الأولى في العالم على صعيد الإصابات والوفيات، 980.008 مصابين توفي منهم 55.637 شخصاً.

وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من الأعداد الحقيقية للمصابين بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات في غالبية الدول.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو و هونغ كونغ )، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول، إجمالي 82.830 إصابة (ثلاث إصابة جديدة بين الأحد والإثنين) بينها 4.633 وفاة (حالة وفاة واحدة إضافية)، فيما شفي 77.474 شخصا.