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    337 وقاة بسبب فيروس كورونا المستجد في مصر

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]

    القاهرة، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 248 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 4782 شخص.

    قالت وزارة الصحة إنها سجلت 20 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 337 ومن بين القتلى محمود رياض مراسل رياضي شاب رئيس بوابة الخميس الإلكترونية.

    وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 1236 شخص.

    AZERTAG.AZ :337 وقاة بسبب فيروس كورونا المستجد في مصر
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