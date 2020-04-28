طوكيو، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إندونيسيا الى 9511 شخص. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاندونيسية ان 415 شخص جديد اصيب بهذا الفيروس في البلاد خلال اليوم الأخير. تعافى 1254 مصاب تماما وترخصوا وفقد 773 شخص حياتهم في البلاد.

AZERTAG.AZ : تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في إندونيسيا 9500 شخص

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