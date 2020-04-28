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    مؤتمر فيديو بين الرئيس إلهام علييف ورئيس البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]

    باكو، 28 أبريل ، أذرتاج 

    عقد مؤتمر فيديو بمبادرة البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية في 28 ابريل بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس البنك سوما جاكرابارتي.

    أفادت أذرتاج أن مؤتمر الفيديو شارك فيه قيادة البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية ووزير الاقتصاد المدير الاذربيجاني لدى البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية ميكائيل جباروف.

    AZERTAG.AZ :مؤتمر فيديو بين الرئيس إلهام علييف ورئيس البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية
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