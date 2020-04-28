149 مواطن أذربيجان المودعون من الامارات وصلوا الى باكو

باكو، 28 أبريل ، أذرتاج

تواصل حكومة أذربيجان جهودها الرامية الى ضمان عودة المواطنين الماكثين في الخارج الى البلد خلال فترة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج أن 149 مواطن أذربيجان المودعين من الامارات العربية المتحدة في 28 ابريل وصلوا الى باكو. ونقلوا الى مناطق الحجر الصحي وفقا للقواعد الصحية الوبائية المفروضة على نطاق البلد.