باكو، 28 أبريل / نيسان، (أذرتاج) اصيب 39 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 59 شخصا بالعلاج وترخصوا. قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن 1717 شخص أصيب في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1221 مصاب بالعلاج وتوفي 22 شخصا ويستمر علاج 474 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 15 مصابا منهم حرجة و22 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة

AZERTAG.AZ : إصابة 39 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتعافى 59 شخصا في أذربيجان

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