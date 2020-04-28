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     قيمة خدمات المعلومات والاتصالات في نخجوان تزيد عن 13 مليونا و380 الف مانات

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٠]

    نخجوان، 28 أبريل ، أذرتاج 

    قيمة خدمات المعلومات والاتصالات في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي بلغت 13 مليونا و380 الف و100 مانات وذلك اكثر بنسبة 1ر2 في المائة من مؤشر الفترة ذاتها من عام 2019م.

    قالت لجنة الاحصاءات الحكومية لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي في بيان إن 2ر80 في المائة من الخدمات العامة جاءت من نصيب الاتصالات بجانب ارتفاع قيمة خدمات الاتصالات الخلوية بنسبة 8ر2 في المائة قياسا الى الفترة ذاتها من 2019م الماضي.

    AZERTAG.AZ : قيمة خدمات المعلومات والاتصالات في نخجوان تزيد عن 13 مليونا و380 الف مانات
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