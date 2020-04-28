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    غرفة الحسابات: اجريت العام الماضي 47 مراجعة حسابات و6 مراجعة تحليلية

    ٢٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]

    باكو، 28 أبريل ، أذرتاج 

    قال وقار غول محمدوف إن غرفة الحسابات اجرت خلال عام 2019م الماضي 47 مراجعة حسابات و6 مراجعة تحليلية بجانب 28 مراجعة موافقة و7 مراجعة مالية و8 مراجعة مالية وموافقة مع مطالب القانون الجديد و4 مراجعات كفاءة لاول مرة.

    أفادت أذرتاج أن رئيس غرفة الحسابات غول محمدوف اشار في تقرير القاه في اللجنة البرلمانية للسياسة الاقتصادية والصناعة وريادة العمل الى أن عملية مراجعة الحسابات عملية مالكة مختلف المراحل ونوقشت خلال هذه العملية بمختلف المستويات كل مخالفة محددة من قبل جهة مراقبة مالية حكومية اخرى. واستعرضت في التقرير نتائج 43 مراجعة حسابات مالية وموافقة مع تصنيف جميع المخالفات بتحديد عددها على مختلف المؤسسات الخاضعة لمراجعة الحسابات وزنتها العامة في المبلغ العام.

    AZERTAG.AZ : غرفة الحسابات: اجريت العام الماضي 47 مراجعة حسابات و6 مراجعة تحليلية
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