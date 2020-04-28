حجم تبادل التجارة الخارجية لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي يتجاوز عن 70 مليون دولار

نخجوان، 28 أبريل ، أذرتاج

تنمية مستمرة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي والاهم منها تنويع الانتاج المحلي قد أثر تأثيرا ايجابيا على توسيع علاقات التجارة الخارجية.

قالت لجنة الاحصاءات لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي لمكتب أذرتاج في نخجوان إن حجم تبادل التجارة الخارجية للجمهورية ذات الحكم الذاتي بلغ 70 مليونا و998 ألف و400 دولار خلال الربع الاول من 2020م الحالي.

واوضحت أن 53 مليونا و530 الف و700 دولار من حجم تبادل التجارة الخارجية جاءت من قسط الصادرات و17 مليونا و467 ألف و700 دولار من نصيب الاستيراد لتتكون بذلك فائضة ايجابية بقيمة 36 مليونا و63 الف دولار.