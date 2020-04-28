تقديم اكثر من 49 مليون مانات قروضا الى الاشخاص الاعتبارية والطبيعية في الجمهورية الذاتية الحكم

نخجوان، 28 أبريل ، أذرتاج

قدمت الى الاشخاص الاعتبارية والطبيعية 49 مليونا و419 الف و700 مانات قروضا من جانب البنوك ومنظمات الائتمان الخاصة بالجمهورية الذاتية الحكم خلال الربع الاول من عام 2020م وذلك اكثر 9ر2 مرتين من مؤشر العام الماضي.

قالت لجنة الاحصاءات لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي لمكتب أذرتاج في نخجوان إن 7 ملايين و264 الف و200 مانات او 7ر14 في المائة من القروض المقدمة هي القروض قصيرة الاجل و42 مليونا و155 الف و500 مانات او 3ر85 في المائة منها هي القروض طويلة الاجل.

واضافت أن عدد الحسابات المصرفية المفتوحة في بنوك الجمهورية ذات الحكم الذاتي الى اول ابريل عام 2020م بلغ 86 الفا و352 حساب وان 75 الفا و794 حساب او 8ر87 في المائة منها هي الحسابات الفاعلة. كما أن 9 الاف و415 حساب مصرفي من 9 الاف و418 حساب مصرفي مفتوح خلال الربع الاول من عام 2020م كانت فاعلة.

كما أن عدد محطات نقاط البيع المركبة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي الى اول ابريل وصل الى 1285 محطة.