باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج) أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني ان المقر قام بتحليل الوضع الناشب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم. في اطار مكافحة تفشي الفيروس، قرر تمديد مدة قيود مفروضة على الدخول والخروج برا وجوا من وإلى اراضي اذربيجان حتى 31 مايو لهذا العام، ذلك باستثناء الرحلات المستأجرة ونقل الشحن.

AZERTAG.AZ : تمديد مدة قيود مفروضة على الدخول والخروج من وإلى اراضي اذربيجان حتى 31 مايو

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