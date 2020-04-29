مولدوفا: أصيب 3638 وتوفي 104 شخص
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢٢]
كيشيناو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
بلغت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 104 شخص.
قالت وزارة الصحة المولدوفية إن عدد المصابين بهذا الفيروس في البلد زاد عن 3638 مصاب ومنهم 218 مصاب تقدر احوال صحتهم حرجة و535 مصاب حرجة متوسطة فيما وصل عدد المتعافين المترخصين الى 1114 شخص.
واجريت جهات معنية في البلد 17 ألف فحص طبي بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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