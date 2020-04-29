بشكيك، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان الى 729 شخص. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات ان عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 191 موظف. وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 8 اشخاص. وتعافى من المرض 437 مصاب وترخصوا.

AZERTAG.AZ : اصابة 729 شحص بكوفيد 19 في قيرغيزستان

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