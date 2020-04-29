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    1955 حالة اصابة بفيروس كورونا في أوزبكستان

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]

    طشقند، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تعافى 992 شخص من المرض وترخصوا حتى الآن.

    وقالت وزارة الصحة الاوزبكية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان ارتفعت بواقع 31 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1955 شخص.

    توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 8 أشخاص.

    AZERTAG.AZ :1955 حالة اصابة بفيروس كورونا في أوزبكستان
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