فرنسا: 23660 وفاة بسبب فيروس كورونا

باريس، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازدادت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا بواقع 367 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد الوفيات بالعدوى الى 23660 شخص.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المدير العام بشؤون الصحة الفرنسية جيروم سالامون في المؤتمر الصحفي ان حوالي 27 الفا و484 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

4387 مريض في حالة خطيرة. وتم تسجيل 129859 حالة اصابة بسبب وباء كوفيد 19 في البلاد حتى الآن، بواقع 1520 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة. كان هناك 14810 حالة وفاة في المستشفيات و8850 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.