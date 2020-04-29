22 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في مصر

القاهرة، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 260 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 5042 شخص.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 22 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 359 ومن بين القتلى محمود رياض مراسل رياضي شاب رئيس بوابة الخميس الإلكترونية.

وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 1324 شخص.