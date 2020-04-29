زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا

ويلنوس، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 31 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل الى 1375 شخص.

قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 118 ألف و201 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ31 شخصا من 6392 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 45 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.