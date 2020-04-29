  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٧]

    باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تحتل تركيا وتونس وأفغانستان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال أشهر يناير - مارس من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا 350.6 مليون دولار ومع تونس 119 مليون دولار أمريكي ومع أفغانستان 12.1 مليون دولار.

    زادت الواردات من تونس. أما الواردات من تركيا وأفغانستان فانخفضت.

     

    AZERTAG.AZ :إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
    البنك المركزي يبطل رخصتي بنكي أتا بنك وأمراه بنك
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]
    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال مارس
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥‎]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]
    غرفة الحسابات: اجريت العام الماضي 47 مراجعة حسابات و6 مراجعة تحليلية
    إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان