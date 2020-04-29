إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٧]
باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تحتل تركيا وتونس وأفغانستان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال أشهر يناير - مارس من العام الحالي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا 350.6 مليون دولار ومع تونس 119 مليون دولار أمريكي ومع أفغانستان 12.1 مليون دولار.
زادت الواردات من تونس. أما الواردات من تركيا وأفغانستان فانخفضت.
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