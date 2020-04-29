أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. بلغت حجم الصادرات إلى أكرانيا 94.9 مليون دولار والى روسيا 104.2 مليون دولار والى كازاخستان 8.2 مليون دولار.