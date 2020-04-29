  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن أوكرانيا وروسيا وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. بلغت حجم الصادرات إلى أكرانيا 94.9 مليون دولار والى روسيا 104.2 مليون دولار والى كازاخستان 8.2 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
    البنك المركزي يبطل رخصتي بنكي أتا بنك وأمراه بنك
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]
    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال مارس
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٧]
    إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]
    غرفة الحسابات: اجريت العام الماضي 47 مراجعة حسابات و6 مراجعة تحليلية
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة