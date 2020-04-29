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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال مارس

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]

    باكو، 29 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إنه صدرت من أذربيجان إلى بلدان الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة 557.5 مليون دولار خلال شهر مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجمارك أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من أقطار الاتحاد الأوروبي بلغت 181 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال مارس
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