البنك المركزي يبطل رخصتي بنكي أتا بنك وأمراه بنك

باكو، 29 أبريل ، أذرتاج

قال البنك المركزي في بيان إنه بقرارات مناسبة صدرت عن مجلس ادارة البنك المركزي الاذربيجاني في 27 ابريل عام 2020م عين مديرين مؤقتا للبنوك جمعية أتا بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أي جي بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أن بي سي بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أمراه بنك المساهمة المفتوحة مع انتقال جميع الصلاحيات بما فيه صلاحيات الاجتماعات العامة لمساهمي البنوك الى المديرين المعينين وبقرار صدر عن مجلس ادارة البنك المركزي الصادر في 28 أبريل عام 2020م أبطلت رخصتي البنكين من البنوك المذكورة وهما بنكا أتا بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أمراه بنك المساهمة المفتوحة.