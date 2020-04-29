توظيف 60 ألف شخص في الاعمال العامة المأجورة

باكو، 29 أبريل ، أذرتاج

تنفذ الاعمال المناسبة الرامية الى ايصال عدد الوظائف العامة المأجورة من 37 الفا الى 90 الف بتوجيه الرئيس إلهام علييف.

قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في بيان إن عدد العاملين في تلك الاعمال يقرب حاليا من 60 الف موظف وسيوصل هذا الرقم الى 90 الف موظف.