تغريم 1004 مخالف قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في كنجة

كنجة، 29 أبريل ، أذرتاج

يواصل موظفو ادارة شركة كنجة العامة خدماتهم بالنظام المشدد رغم تخفيف قسم من قواعد نظام الحجر الصحي الخاص من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في ابتداء من 27 ابريل.

قالت الادارة في بيان إن موظفي الشرطة يؤدون فعاليات وقائية ومراقبة على نطاق المدينة وكشفوا عن مخالفة 1015 شخص قواعد الحجر الصحي الخاص ومنهم 1004 مخالف عوقبوا بتغريم مالي وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني فيما قضت المحكمة بحق 11 شخصا مخالفا احكاما بالسجن اداريا علما بان 22 مخالفا من المعقبين من اصحاب المرافق العامة.