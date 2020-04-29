  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    شرطة المرور: تغريم 43 ألفا و 177 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠٠]

    باكو، 29 أبريل ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول عدد مشاركين في حركة المرور المجلوبين الى المسؤولية الادارية ضمن الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 28 أبريل الى 00.00 من 29 أبريل اليوم على نطاق البلد بشأن قواعد نظام الحجر الصحي الخاص .

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 806 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل خلال مدة الساعات 00.00 من 28 أبريل الى 00.00 من 29 أبريل اليوم لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.

    افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 43 ألفا و 177 شخص مشارك في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    AZERTAG.AZ :شرطة المرور: تغريم 43 ألفا و 177 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٣٨]
    تغريم 1004 مخالف قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في كنجة
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٣١]
    توظيف 60 ألف شخص في الاعمال العامة المأجورة
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]
    شرطة المرور: تغريم 42 ألفا و 371 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٠٥‎]
    إدارة الشرطة: تغريم 1397 خارق لقواعد نظام الحجر الصحي الخاص على الطرق البرية
    شرطة المرور: تغريم 43 ألفا و 177 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم