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    طاجيكستان تحظر الاستفادة من لواحق روسية في اسماء العائلات

    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]

    دوشنبه، 29 أبريل ، أذرتاج 

    صوت مجلس النواب الطاجيكي لصالح حظر الاستفادة من اللواحق الروسية في تسجيل اسماء العائلات للمواطنين.

    قال مجلس النواب في بيان إن القانون المرتقب دخوله حيز التنفيذ يمنع نهائيا اللواحق الروسية في اسماء العائلات مثل – اوف و-اوفا و-يف و-يفا و-وفنا و-يفنا و-وفيج و-يفيج.

    واوضح وزير العدل الطاجيكي مظفر عاشوريون أن القانون لا يشمل المواطنين المسجلين من قبل مفيدا أن المواطنين لهم الخيرة فيما بعد من بين اللواحق الوطنية مثل –بور و-دوخت و-زود و-زودا و-ون و-يون و-ييون و-يور و-نيور و-فار.

    وزاد أن القانون لا يطبق على المنتسبين للاقليات المقيمة في طاجيكستان.

    يذكر أن احد الاولين الذين غيروا اسماء عائلاتهم في طاجيكستان هو الرئيس الطاجيكي امام علي رحمن الذي كان يعرف قبل عام 2007م بامام علي شريفوفيج رحمنوف.

    AZERTAG.AZ :طاجيكستان تحظر الاستفادة من لواحق روسية في اسماء العائلات
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