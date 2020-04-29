الطائفة الاذربيجانية لقراباغ الجبلي المحتل: الطائفة الارمينية مهتمة بالتعايش معنا

باكو، 29 أبريل ، أذرتاج

قال النائب تورال كنجة علييف رئيس الطائبة الاذربيجانية لإقليم قراباغ الجبلي المحتل الاذربيجاني إن الطائفة الارمينية لإقليم قراباغ الجبلي الاذربيجاني مهتمة بالتعايش في ظروف سلمية مع الطائفة الاذربيجانية داخل حدود جمهورية أذربيجان المتعارف بها على المستوى الدولية.

واوضح كنجة علييف أن عددا كبيرا من مواطني أذربيجان من الطائفة الارمينية لاقليم قراباغ الجبلي الاذربيجاني بين اكثر المتابعين عن كثب فعاليات الطائفة الاذربيجانية لاقليم قراباغ الجبلي الاذربيجاني وعلى الرغم من معاملات اضطهادية للنظام المزعوم المدار ادارة غير شرعية من قبل ارمينيا على اراضي أذربيجان المحتلة فإن السكان الاعضاء للطائفة الارمينية يتصلون بنا كي يعبروا عن تأييدهم بفعالياتنا وعن استعدادهم للتعايش مع الطائفة الاذربيجانية ضمن حدود أذربيجان المتعارف بها على المستوى الدولية.

وزاد رئيس الطائفة الاذربيجانية لقراباغ الجبلي المحتل الاذربيجاني أن الطائفة الارمينية لاقليم قراباغ الجبلي الاذربيجاني يشعرون بأنهم ضحايا كل هذه الالعاب وبانهم تحولوا الى آلة لعدوان ارمينيا على أذربيجان.

وقال كنجة علييف إنه من دواعي الحال الايجابي أن عدد الاشخاص الذين يفهمون عبور حل وحدي للنزاع من اجل التوصل الى سلام عادل ومستدام والى استعادة الحياة المألوفة في الاقليم من خلال تواجد مشترك لكلتا الطائفتين ضمن سلامة اراضي أذربيجان المتعارف بها دوليا كثير للدرجة الكافية وفي ازدياد مستمر مبلغا انه يتلقىفي الاونة الاخيرة رسائل كثيرة مرسلة من قبل ممثلين عن الطائفة الارمينية الى حساب الطائفة الاذربيجانية وحسابه الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكد رئيس الطائفة الاذربيجانية على أن هويات مرسلي تلك الرسائل لن تكشف عنها الى حين توصل سلام نهائي أمنا لاؤلئك الاشخاص مفيدا انه يهتم بصفته نائبا للمجلس الوطني منتخب من مدينة خانكندي بقضايا سكان أذربيجان الارمن والاذربيجانيين على حد سواء.