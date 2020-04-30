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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس السلطة التنفيذية بمحافظة بلاسوار

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:١٠]

    باكو، 30 أبريل ، أذرتاج

    أقال الرئيس إلهام علييف في 30 ابريل ماهر حاجي قولييف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة بلاسوار.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يقيل رئيس السلطة التنفيذية بمحافظة بلاسوار
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