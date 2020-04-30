7099 مصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا

موسكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 7099 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 106 الف و498 شخص.

افادت وكالة اذرتاج أن 1333 مصاب تعافوا من هذا المرض وفقد 101 شخص حياتهم خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

وتم تسجيل 11 الفا و619 متعاف و1073 حالة وفاة حتى الآن بسبب هذا المرض.

تم تسجيل 3093 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في موسكو.