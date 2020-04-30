  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    7099 مصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٣]

    موسكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 7099 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 106 الف و498 شخص.

    افادت وكالة اذرتاج أن 1333 مصاب تعافوا من هذا المرض وفقد 101 شخص حياتهم خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    وتم تسجيل 11 الفا و619 متعاف و1073 حالة وفاة حتى الآن بسبب هذا المرض.

    تم تسجيل 3093 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في موسكو.

    AZERTAG.AZ :7099 مصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
    4 حالات وفاة بسبب كورونا في البوسنة والهرسك
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]
    طاجيكستان تحظر الاستفادة من لواحق روسية في اسماء العائلات
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٤]
    22 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في مصر
    7099 مصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا