  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    4 حالات وفاة بسبب كورونا في البوسنة والهرسك

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣١]

    سراييفو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تسجيل 4 حالات وفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البوسنة والهرسك خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز السريري للجامعة الصربية ان المرضى الذين ماتوا بسبب الفيروس التاجي - امرأتان تبلغان من العمر 72 و63 مصابين بعدد من الأمراض المزمنة و48 و65 سنة من الرجال المصابين بنفس المرض. تم نقلهم إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى بعد 15 أبريل.

    فقد 69 شخصا من فيروس كوفيد 19 في البوسنة والهرسك حتى الآن.

    AZERTAG.AZ : 4 حالات وفاة بسبب كورونا في البوسنة والهرسك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٣]
    7099 مصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]
    طاجيكستان تحظر الاستفادة من لواحق روسية في اسماء العائلات
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
    زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٤]
    22 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في مصر
    4 حالات وفاة بسبب كورونا في البوسنة والهرسك