4 حالات وفاة بسبب كورونا في البوسنة والهرسك

سراييفو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تسجيل 4 حالات وفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البوسنة والهرسك خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز السريري للجامعة الصربية ان المرضى الذين ماتوا بسبب الفيروس التاجي - امرأتان تبلغان من العمر 72 و63 مصابين بعدد من الأمراض المزمنة و48 و65 سنة من الرجال المصابين بنفس المرض. تم نقلهم إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى بعد 15 أبريل.

فقد 69 شخصا من فيروس كوفيد 19 في البوسنة والهرسك حتى الآن.