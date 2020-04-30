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    إصابة 38 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتعافى 58 شخصا في أذربيجان

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    اصيب 38 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 58 شخصا بالعلاج وترخصوا.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن المواطن من مواليد 1951م الذي كانت عينات مأخوذة عنه لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية توفي وكان يعاني كذلك من أمراض القلب الإقفارية وارتفاع ضغط الدم الشرياني وتصلب الشرايين التاجي.

    اصيب 1804 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1325 مصاب بالعلاج وتوفي 24 شخصا ويستمر علاج 455 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 17 مصابا منهم حرجة و24 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

    AZERTAG.AZ :إصابة 38 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتعافى 58 شخصا في أذربيجان
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