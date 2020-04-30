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    أخبار رسمية


    بيان مكتب الإعلام الرئاسي

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]

    باكو، 30 أبريل ، أذرتاج 

    كالم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 30 ابريل اليوم بالهاتف ذاكر قرالوف.

    واكد خلال المكالمة الهاتفية رئيس الدولة على أن ذاكر قرالوف المنتهية مدة صلاحياته بمنصب النائب العام خدم خدمة صادقة لمبادئ مقومات الدولة التي وضعها الزعيم العام الوطني حيدر علييف مشيرا الى الاعمال التي نفذها خلال مدة فعالياته الرئاسية من اجل تحسين فعاليات هياكل وهيئات النيابة العامة ايضا.

    واعرب ذاكر قرالوف عن عميق شكره على التقدير والثناء على فعالياته مؤكدا انه سيؤيد دوما بالسياسة الناجحة التي ينتهجها الرئيس الاذربيجاني.

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