شرطة المرور: تغريم 44 ألفا و 16 سائقا وراكبا لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

باكو، 30 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول عدد مشاركين في حركة المرور المجلوبين الى المسؤولية الادارية ضمن الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 29 أبريل الى 00.00 من 30 أبريل اليوم على نطاق البلد بشأن قواعد نظام الحجر الصحي الخاص .

وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 839 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل خلال مدة الساعات 00.00 من 29 أبريل الى 00.00 من 30 أبريل اليوم لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.

افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 44 ألفا و 16 شخصا مشاركا في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.