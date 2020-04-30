وزير الخارجية يكالم هاتفيا نظيره السعودي

باكو، 30 أبريل ، أذرتاج

كالم وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الطرفين بحثا الاوضاع الحالية للعلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك عددا من المسائل الملحة المدرجة في جدول اعامل التعاون.

وتناولت المكالمة الهاتفية مسائل التعاون بين السعودية وأذربيجان في مجالي الطاقة والسياحة وغيرهما فيما اكد الوزيران على اهمية مزيد من الجهود المبذولة في هذا المجال اثر انتهاء الأزمة الصحية العالمية.

وتبادل الوزيران خلال المكالمة الهاتفية الاراء تبادلا واسعا حول عقد اجتماع قمة مكرس لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال مؤتمر فيديو بصيغة مجموعة الاتصال لمنظمة حركة عدم الانحياز في 4 مايو العام الجاري بمبادرة الرئيس الاذربيجاني.

كما اشار الوزيران الى اهمية التعاون وتبادل الدعم بينهما ضمن المنظمات الدولية.