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    تجاوز عدد الوفيات بسبب كورونا 6 آلاف شحص في ايران

    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]

    طهران، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور انه تم تسجيل 71 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 6028. ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 983 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 94 الفا و640 شخص.

    تعافى 75 الفا و103 مصاب تمام وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد الوفيات بسبب كورونا 6 آلاف شحص في ايران
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