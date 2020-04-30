باكو، 30 أبريل ، أذرتاج قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي إن اعانات احادية الدفع بمبلغ 190 مانات تمنح للعاطلين عن العمل ومن الاشخاص منخفضي الدخل العاملين غير شرعي فاقدي اعمالهم بسبب قواعد نظام الحجر الصحي الخاص. واضافت أن معالجة المراجعات التي تلقتها من الاشخاص الراغبين في الحصول على هذه الاعانة احادية الدفع عن طريق النظام الالكتروني المنسق مع قاعدة المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية كشفت عن امتلاك 19 ألفا و200 شخص سيارتين وأكثر وسيلة نقل فرفضت منح الاعانات احادية الدفع لهم وارسلت اليهم الرسائل القصيرة اشعارا. واذ تشعر الوزارة مرة اخرى بان كل مراجعة تلقتها تخضع لمعالجة باستخدام 25 نظاما الكترونيا خاصة بمختلف الهياكل والهيئات الحكومية لاتخاذ قرارات عادلة موضوعية. وتواصل الوزارة معالجة المراجعات.

AZERTAG.AZ : وزارة العمل والضمان الاجتماعي رفضت تحويل الاعانات احادية الدفع الى 19200 شخص أصحاب سيارتين وأكثر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده