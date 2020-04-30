وزارة العمل والضمان الاجتماعي عدلت عن دفع الاعانات احادية الدفع الى 19600 شخص اتضح اشتغالهم بريادة عمل

باكو، 30 أبريل ، أذرتاج

قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي إن اعانات احادية الدفع بمبلغ 190 مانات تمنح للعاطلين عن العمل ومن الاشخاص منخفضي الدخل العاملين غير شرعي فاقدي اعمالهم بسبب قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

واضافت أن معالجة المراجعات التي تلقتها من الاشخاص الراغبين في الحصول على هذه الاعانة احادية الدفع عن طريق النظام الالكتروني المنسق مع قاعدة المعلومات الخاصة بوزارة الاقتصاد كشفت عن اشتغال 19 ألفا و600 شخص من المراجعين للحصول على الاعانات احادية الدفع بريادة عمل فعدلت عن منح الاعانات احادية الدفع لهم وارسلت اليهم الرسائل القصيرة اشعارا مع التوضيح أن الاشخاص غير ذوي الموافقة مع متطلبات البرنامج من العاملين ورواد الاعمال واصحاب المشاريع المسجلين لا يعدون عاطلين عن العمل وهم يعتبرون خارجي برنامج الاعانات احادية الدفع كما اعلن عن ذلك سابقا.

واذ تشعر الوزارة مرة اخرى بان كل مراجعة تلقتها تخضع لمعالجة باستخدام 25 نظاما الكترونيا خاصة بمختلف الهياكل والهيئات الحكومية لاتخاذ قرارات عادلة موضوعية.

قالت الوزارة في بيان إن دائرة برنامج الاعانات احادية الدفع وسعت 3 مرات بتوجيه الرئيس إلهام علييف ليشمل البرنامج على 600 الف شخص. وتستمر عملية التحويل والدفع يوميا منذ 9 ابريل وقد ضمنت تحويلات الاعانات احادية الدفع الى 500 الف عاطل عن العمل وحولت من اجل ذلك 95 مليون مانات حتى الان.

وتواصل الوزارة معالجة المراجعات.