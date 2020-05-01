باكو، 1 مايو ، أذرتاج يعقد المجلس الوطني في 1 مايو اليوم اجتماعا عاما. أفادت أذرتاج أن رئيسة المجلس الوطني عرضت جدول اعمال الاجتماع. وادرجت في جدول الاعمال 27 مسألة بما فيه الموافقة مع تعيين نائب عام اذربيجاني ومناقشة التقرير السنوي لغرفة الحسابات.

AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يعقد اجتماعا عاما

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