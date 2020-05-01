أذربيجان تبدأ تنفيذ التزاماتها بخفض استخراج النفط

باكو، 1 مايو ، أذرتاج

بدأت أذربيجان ابتداء من اليوم عملية خفض استخراج النفط ضمن اتفاقية اوبك بلاس حيث أن الالتزامات الخاصة بأوبك بلاس لشهر مايو ويونيو تنص على خفض استخراج النفط اليومي قدر 7ر9 ملايين برميل ما يقل عن مستوى شهر اكتوبر عام 2018م بنسبة 23 في المائة ومن ضمنها قدر 164 ألف برميل بالنسبة لاذربيجان.

قالت وزارة الطاقة في بيان إن التزامات أذربيجان التي كان استخراجها للنفط الخام يوميا في شهر اكتوبر عام 2018م عند 718 ألف برميل تحددت عند 131 ألف برميل أقل بنسبة 18 في المائة من ذلك المؤشر لفترة اشهر يوليو – ديسمبر العام الجاري وخلال عام 2021م وشهر ابريل عام 2022م قدر 98 الف برميل اقل بنسبة 14 في المائة.

هذا والتزمت أذربيجان بتعهدات تلزمها باحتفاظ حجم استخراج النفط الخام اليومي عند 554 الف برميل خلال فترة شهري مايو ويونيو العام الحالي وعند 587 الف برميل خلال فترة اشهر يوليو – ديسمبر وفترة 2021م – أبريل عام 2022م عند 620 ألف برميل.