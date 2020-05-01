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    اعمال التطهير المشددة على اكثر من 200 شارع باكو
    يرجا عدم الخروج من المساكن

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٣٥‎]

     

    باكو، 1 مايو ، أذرتاج 

    ستنفذ مرة أخرى في 2 مايو غدا اعمال التطهير المشددة باستخدام المواد الكيماوية الخاصة علاوة على عمليات التطهير الجارية على اكثر من 200 شارع في العاصمة باكو اختيرت وفقا لكثافة حركة المرور وعلى اساس توصيات الخبراء.

    ويرجا من السكان عدم الخروج من المساكن إلا لضرورة قصوى في التاريخ المذكور نظرا لمدى سمية المواد الكيماوية المستخدمة المعينة.

    AZERTAG.AZ :اعمال التطهير المشددة على اكثر من 200 شارع باكو
    يرجا عدم الخروج من المساكن
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    اعمال التطهير المشددة على اكثر من 200 شارع باكو يرجا عدم الخروج من المساكن