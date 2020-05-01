المجلس الوطني يستمع الى تقرير سنوي لغرفة الحسابات

باكو، 1 مايو ، أذرتاج

قال وقار غول محمدوف إن غرفة الحسابات اجرت خلال عام 2019م الماضي 47 مراجعة حسابات و6 مراجعة تحليلية بجانب 28 مراجعة موافقة و7 مراجعة مالية و8 مراجعة مالية وموافقة مع مطالب القانون الجديد و لاول مرة 4 مراجعات كفاءة.

أفادت أذرتاج أن رئيس غرفة الحسابات غول محمدوف اشار في تقرير سنوي القاه في اجتماع المجلس الوطني اليوم الى أن عملية مراجعة الحسابات عملية مالكة مختلف المراحل ونوقشت خلال هذه العملية بمختلف المستويات كل مخالفة محددة من قبل جهة مراقبة مالية حكومية اخرى. واستعرضت في التقرير نتائج 43 مراجعة حسابات مالية وموافقة مع تصنيف جميع المخالفات بتحديد عددها على مختلف المؤسسات الخاضعة لمراجعة الحسابات وزنتها العامة في المبلغ العام.

وقال إن مراجعي حسابات غرفة الحسابات كشفوا خلال العام الماضي عن 561 خطأ وذلك 1ر13 خطأ على كل مراجع للحسابات متوسطا.

واضاف غول محمدوف أن الغرفة ضمنت استعادة 3ر21 مليون مانات خلال عام 2019م ومنها 6ر19 مليون مانات الى ميزانية الدولة و3ر1 مليون مانات الى ميزانية صندوق الدولة خارج الميزانية و4ر335 الف مانات الى حسابات مؤسسات.

ثم طرح التقرير على بساط مناقشة النواب.