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    تعيين كمران علييف المدعي العام لجمهورية أذربيجان

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:١٥‎]

    باكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وقع الرئيس إلهام علييف اليوم على مرسوم ينص على تعيين كامران علييف لمنصب المدير العام لجمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ9 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين كمران علييف لمنصب المدير العام لجمهورية أذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :تعيين كمران علييف المدعي العام لجمهورية أذربيجان
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